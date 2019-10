Drie inbraken op één dag in en rond Voorst: politie zoekt getuigen

Conflict over megasuper­markt in Twello loopt op: ontwikke­laar wil su­per-su­per, gemeente vreest leegstand

29 oktober Een super-super op de plek waar eens de Intratuin was? Voor een ondernemer is de plek onderaan de Wilhelminabrug naar Deventer een droomlocatie. Parkeerplek te over, en geen concurrentie in de nabijheid. 5500 vierkante meter vloeroppervlakte is bovendien twee keer zo groot als Deventers grootste supermarkt. Geen wonder dat ontwikkelaar RetailPlan tot de Raad van State gaat om groen licht te krijgen.