'Drie parachutesprongen op Teuge bijna geëindigd in botsing met vliegtuig'

Uit cijfers van Onderzoeksraad voor Veiligheid / Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat het aantal bijna-botsingen in 2018 is opgelopen tot 10. Een jaar daarvoor was er slechts één bijna-botsing gemeld. Waar de bijna-botsingen precies plaatsvonden, is niet bekend. 'Van drie incidenten in de afgelopen twee jaar weten we wel waar deze waren: bij vliegveld Teuge', meldt RTL Nieuws.