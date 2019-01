Droom komt uit in Teuge: eerste 3D-geprinte pand van Europa krijgt vorm

Update 3D-prin­ten De Vergaderfa­briek Teuge begonnen, gebouw moet er in april staan

11:44 Leerlingen van De Zaaier in Teuge plaatsen woensdag bij wijze van starthandeling een tijdscapsule in de holte van de eerste 3D-betongeprinte muur van De Vergaderfabriek. Het printproces van het eerste 3D-geprinte gebouw in commerciële opdracht van Europa is onlangs begonnen en moet in maart of april klaar zijn.