Dubbel gevoel provincie Gelderland over aanpassing Lelystad-vliegroutes

Frans Kobussen Koninklijk onderscheiden

10 september Frans Kobussen (75) is door burgemeester Jos Penninx van Voorst Koninklijk onderscheiden. Hij heeft de versierselen gekregen ter gelegenheid van zijn 10-jarig jubileum als beheerder van de R.K. Begraafplaats in Twello. Frans Kobussen is ruim 26 jaar koster van de Stichting H. Hartkapel ́t Wezeveld in Twello.