Duikers zoeken de pret ónder het ijs in Bussloo: ‘Dit was een unieke ervaring’

Vorst zorgt voor gat in de weg op A1 bij Twello, forse file en rijstroken dicht

9 februari Op de A1 Amersfoort richting Deventer bij Twello is grote verkeersdrukte ontstaan doordat er een gat in de weg is gevallen. Door de aanhoudende vorst is over een lengte van een kilometer een flink stuk uit het wegdek gebarsten.