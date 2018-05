Ecologische gemeenschap EcoTribe in Teuge krijgt 'een eerlijke kans'

Voorst steekt ruim half miljoen in betonpaden

14 mei De gemeente Voorst steekt 514.000 euro in de omvorming van acht semi-verharde fietspaden en oude asfaltpaden in betonpaden. Een raadsmeerderheid stemde maandagavond in met het voorstel dit bedrag, dat afkomstig is van Rijkswaterstaat, voor dit doel aan te wenden.