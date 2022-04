‘Een voorbeeld voor anderen in Voorst’: Riet Brugman van huurdersbelangenvereniging krijgt Gulden Keper

De Gulden Keper is ‘een blijk van waardering en erkentelijkheid voor langdurige verdienstelijkheid op maatschappelijk gebied’ in de gemeente Voorst.

De huurdersbelangenvereniging (HBV) IJsseldal is een onafhankelijke vereniging en behartigt de belangen van huurders van de woningcorporatie Stichting IJsseldal Wonen in de gemeente Voorst en Lochem. Riet Brugman uit Twello is vele jaren secretaris geweest binnen het bestuur van de HBV. Voorheen voor de HBV Goed Wonen en sinds de fusie met HBV uit Gorssel in 2015 verzorgt zij het secretariaat van de HBV IJsseldal.

Spin in het web

Brugman toonde ‘vele jaren een zeer grote verantwoordelijkheid in haar bestuursfunctie’, aldus de gemeente Voorst. ‘Zij ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een informatiecentrum in het bestuur. In de contacten met anderen, gemeenten, bewonerscommissies was zij de spin in het web: goed geïnformeerd, betrokken, steunend en uitdagend. Zij heeft zich vele jaren onverminderd en met tomeloze energie en brede interesse voor alle maatschappelijke vraagstukken ingezet voor de huurders van IJsseldal Wonen.’

Ook vervult Brugman al sinds de oprichting in 2007 een spilfunctie binnen het Groepswonen voor ouderen in de Pioniershof in Twello. Sinds de oprichting in 2007 is ze bestuurslid/secretaris en contactpersoon voor het groepswonen in Twello. Zij is het eerste aanspreekpunt, verstrekt informatie aan geïnteresseerden, verzorgt rondleidingen en beheert de wachtlijst. Daarnaast heeft ze veel oog en oor voor de medebewoners.

Brugman is volgens de gemeente zodoende een ‘ambassadeur voor het groepswonen en een voorbeeld voor anderen in de gemeente Voorst.’