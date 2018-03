Eerbetoon aan Alexandra Terlouw als dank voor hulp aan vluchtelingen

Burgemeester Jos Penninx van Voorst en Gerda van Diejen (VluchtelingenWerk) hebben gusteren langs de dijk tussen Terwolde en Deventer een bord onthuld ter ere van de vorig jaar overleden Alexandra Terlouw-van Hulst (1935-2017). Zij was jarenlang een bevlogen vrijwilliger voor VluchtelingenWerk.

Notenboom

Op het terrein achter het bord werd - vanwege verwachte vrieskou al eerder - een notenboom geplant. Symbolisch, vanwege de vele harde noten die Alexandra Terlouw en andere medewerkers van VluchtelingenWerk in de loop der jaren hebben moeten kraken.

Quote Wat zou het mooi zijn als meer mensen zich net als Alexandra zouden verdiepen in de verhalen achter de vluchtelingen.

Burgemeester Penninx vertelde dat het bovendien een boom is 'vreemd aan dit gebied', die een verrijking voor het landschap bleek. Hij roemde Alexandra als 'iemand die echt verbindingen kon leggen', een 'stille kracht'. ,,Ze heeft heel veel voor VluchtelingenWerk Voorst betekend. Een notenboom kan 300 jaar oud worden, dus het zal nog heel lang in herinnering blijven.''

Schrijver en politicus Jan Terlouw, weduwnaar van Alexandra, voerde bij het herdenkingsbord, mede vanwege de snijdende kou, heel kort het woord. Hij verkaarde dat hij 'zeer ontroerd' is door het gebaar van VluchtelingenWerk (ondersteund door gemeente en waterschap). Die ontroering was ook heel zichtbaar. ,,Ik zal nog vaak langs deze mooie plek lopen.''

Een ontroerde Jan Terlouw bij het herdenkingsbord van zijn vrouw.

De locatie - de Meermuidenseweg vlakbij de Bandijk, met zicht op de IJssel - is door Jan Terlouw uitgekozen. Veel familie en vrienden waren aanwezig bij de plechtigheid, die werd voortgezet in restaurant 't Diekhuus, verderop aan de dijk, waar de temperatuur een stuk aangenamer was. Dochter Ashley Terlouw wees erop wat een stralende foto van haar moeder het is die voortaan deze bijzondere plek zou markeren. ,,Eigenlijk hadden we een kleiner fotootje verwacht...''

Ook voor anderen

Van Diejen hield een toespraak waarin ze uitlegde dat de notenboom een eerbetoon was aan Alexandra Terlouw, maar óók aan alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. ,,Mede dankzij haar is er een stevige fundering gelegd voor VluchtelingenWerk in Voorst.''

Alexandra was van de verdieping én ze wist van aanpakken. ,,Op kantoor belde ze vaak met advocaten en de immigratie- en naturalisatiedienst. Ze ging met de mensen mee naar rechtbanken, waar dan ook in Nederland. Verdiepte zich in de asielwetten en de vele, vele dikke dossiers. Volgens ons besteedde ze er thuis ook veel tijd aan. Maar dat weet alleen haar echtgenoot.'' Dat zei Van Diejen met een knik naar Jan Terlouw, die naast de burgemeester aan hetzelfde tafeltje zat.