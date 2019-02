Eerste melktap van gemeente Voorst staat in Wilp

Woningbouw­cor­po­ra­ties willen huurhuizen verduurza­men in plaats van belasting betalen

16 februari Woningbouwcorporaties uit de wijde regio hebben in Den Haag geprotesteerd tegen de Verhuurdersheffing. De belasting die het Rijk heft over sociale woningen steken de verhuurders liever in verduurzaming van hun huizen en het om laag brengen van woonlasten van hun huurders. Alleen al in de Stedendriehoek gaat het om 71 miljoen dat geinvesteerd zou kunnen worden in de komende twee jaar. Ook corporaties uit Salland en Zwolle zijn naar Den Haag afgereisd om de eigen plannen te presenteren.