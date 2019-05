Eerste solo-sprong van Britse para eindigt in de takken van Teuge

Een Engelse ex-militair zal zijn eerste solosprong in Teuge nooit vergeten. De vijftiger, die vanmiddag op een hoogte van 700 meter uit een toestel sprong, belandde bungelend in een boom aan De Zanden. ,,Eind van de middag gaat hij opnieuw springen, het was geen ongeval maar een voorval”, zegt directeur Simon Woerlee van het Nationaal Paracentrum Teuge.

Woerlee had zelf het vliegtuig bestuurd waarin de Engelsman samen met een groep landgenoten zat. Het zijn volgens hem re-enactors, amateur-acteurs die historische veldslagen naspelen. In het geval van deze parachutisten gaat het bijvoorbeeld om Market Garden en de landing in Normandië.

Bolparachutes

,,Deze mensen springen met oude bolparachutes die in de jaren veertig en vijftig veel werden gebruikt. Ze zijn lastiger te besturen dan de moderne parachutes. We zetten deze re-enactors op een lage hoogte eruit. In de oorlog gebeurde dit ook met militaire para's. Die wilden niet te lang in de lucht hangen, omdat ze dan meer risico liepen beschoten te worden”, legt Woerlee uit. Hij zegt vaak re-enacting groepen te ontvangen in Teuge uit onder meer België, Frankrijk, Canada, Engeland en Australië.

De onfortuinlijke Britse para - die uiteindelijk toch fortuinlijk was - vertelde nadat door de brandweer uit de boom was bevrijd, dat hij tijdens zijn sprong uit koers was geraakt. Hij had nabij de weg willen landen, maar daar reden op dat moment auto's. Toen bedacht hij dat een landing in een weiland het veiligste was, maar door een stevige windvlaag landde hij hoog in een boom.

Hoogwerker