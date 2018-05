Eigenaar wil af van leefgemeenschap Ecotribe Teuge in bunkerboerderijen

Taakstraf voor vrouw uit Twello die zoontje (1) mishandel­de

26 april Een stamp in zijn maag leidde er toe dat een eenjarig kind een scheurtje in zijn lever opliep. De 25-jarige moeder die daarvoor verantwoordelijk is, is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar.