Eigenaresse tovert ijssalon in Twello om tot eetkamer

Wat doe je als ijsverkoper als het ijsseizoen voorbij is? Dat was voor Mariëtta Venerius uit Twello ook even de vraag, maar ze heeft er wat op gevonden. Ze heeft sinds kort haar IJssalon en Koffiebar ZaZa aan de Stationsstraat omgetoverd tot eetkamer. Elke vrijdag kunnen geïnteresseerden komen eten.