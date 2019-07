Einde jeukrupsenoverlast bij Voorster school nabij

Wat als Rembrandt de schoolfoto­graaf was? In Twello weten ze het

27 juni Er is bijna geen basisschool die dit jaar geen aandacht besteedt aan Rembrandt. In het jaar dat de grote schilder 350 jaar dood is en er landelijk negentien grote tentoonstellingen gehouden worden tekent elk kind z'n eigen Rembrandt. Er gingen 60.000 basisschoolkinderen naar het Rijksmuseum. Op basisschool de Kleine Wereld in Twello gaan ze nog een stapje verder: groep 5 en 8 gingen samen naar het Rijks. Leefden zich in in de grote schilder en de Gouden Eeuw, en gingen vervolgens op de foto: Hoe zou Rembrandt dat gedaan hebben? Zes van hen vertellen: