Elf mensen in de lintjesregen van Voorst

Marja Streppel (Lid in de Orde van Oranje Nassau, Twello) niet bezoldigd werkzaam, is al 44 jaar vrijwilliger bij scouting de Vundelaar te Twello (200 leden). Zij is lid van het stichtingsbestuur en vervult een actieve rol bij diverse acties. Tevens was ze initiatiefneemster van een speltak voor mensen met een beperking, waarbinnen zij nog steeds als leidinggevende actief is. Daarvoor was ze als leidinggevende zo’n 10 uur per week actief bij verschillende jeugdgroepen.

Gerard Broekhof (Lid in de Orde van Oranje Nassau, Twello), werkzaam als hoofd technische dienst bij de producent van toepassingen voor warmte, ventilering en airconditioning Flamco B.V. te Bunschoten, is al 36 jaar vrijwilliger bij Scouting de Vundelaar te Twello. De scouting telt 200 leden. Hij fungeert als leidinggevende van de Wilde Vaart, doet onderhoudswerkzaamheden aan het terrein en de boten en levert een bijdrage aan de jaarlijkse Sinterklaasactie. Ook is hij 7 jaar leidinggevende geweest bij de Zeeverkenners waarbij hij zich inzette voor de bouw van een nieuw sleepvlot. Daarna was hij bestuurslid van de gebouwenstichting, waarbij hij fungeerde als projectleider van de nieuwbouw van het clubgebouw Pigika.

Rolf Tijssen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Twello) is tot zijn pensionering in 2015 werkzaam als eigenaar van de sportschool Tijssen te Twello, is vrijwilliger: Hij is 44 jaar bestuurslid en instructeur van de Judo Bond Nederland (JBN). Hij is sinds een jaar voorzitter van de District Graden Commissie Judo. Hij verzorgde tevens stages bij zijn toenmalige sportschool voor de judoleerlingen van zowel de landelijke JBN als het district Oost-Nederland. Ook is hij al 39 jaar docent/instructeur bij de Daniël de Brouwerschool te Wilp. Deze basisschool biedt speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Hij gaf weerbaarheidstrainingen en geeft thans 3 uur per week diverse sportlessen. Gedurende een periode van ruim 23 jaar is hij medeoprichter instructeur/docent geweest bij Sportief evenwicht Twello. Dit is een vereniging voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Daarnaast is hij ruim 15 jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Jiu-Jitsu- en Judo Leerkrachten (NVJJL) en is hij de drijvende kracht op het gebeid van publicatie. Hij is hoofdredacteur van het info magazine van de NVJJL. Ook is hij ruim 3 jaar docent bij Stichting Mens en Welzijn te Voorst. Hij doceert de cursus ‘Zeker bewegen’; een cursus waar ouderen leren hun balans te verbeteren en veilig te vallen. Gesteld wordt dat deze cursus mede bijdraagt aan een langer behoud van zelfstandigheid.

Hans Voorthuis ( Lid in de Orde van Oranje Nassau , Twello) gepensioneerd sinds 2010, is sinds 1973 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Twello. Hij was/is onder andere lid van de Commissie van Beheer, diaken, koster, gebouwenbeheerder, voorzitter van diaconie en voorzitter en penningmeester van de Oecumenische Werkgroep Midden-en Oost-Europa. Tevens is hij penningmeester van de Stichting Naastenhulp Voorst, een samenwerkingsverband van diaconieën en charitaswerkgroepen. In de periode 1995-2014 is hij 5 jaar secretaris en 14 jaar penningmeester van het Mondiaal Platform Gemeente Voorst geweest. Ook is hij 10 jaar penningmeester geweest van respectievelijk de afdeling Volleybal en de afdeling Zaalsporten van de Sportvereniging Twello.

Jan Klein Swormink ( Lid in de Orde van Oranje Nassau , Twello) zet zich al zo’n 30 jaar in voor Stichting Dorpsverfraaiing Twello. Hij was medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de ruim 80 bloembakken, alsmede het onderhoud van de geadopteerde rotondes. Voorts verzorgt hij het onderhoud aan deze bakken. Naast het reguliere onderhoud zorgt hij voor de bewatering en de seizoensgebondenbeplanting. Tevens is hij medeorganisator van een tweewekelijkse klaverjasavond. Daarnaast heeft hij vele vrijwilligers begeleid en zelf ook veel geholpen in het groenonderhoud rondom de velden en op het Voorwaartscomplex aan “De Laene”. Ook plaatst hij ieder jaar de grote Kerstboom in het centrum.

Annemiek Taverne ( Lid in de Orde van Oranje Nassau , Twello) is ruim 35 jaar administratief medewerker van Stichting Dorpsverfraaiing Twello waarvan een flink aantal jaren penningmeester. Op diverse plaatsen in Twello heeft zij zich ingezet voor het aanzien van het dorp. Zij was betroken bij de tuinkeuringen en was medeverantwoordelijk voor het verzorgen van de ‘groene avonden’. Daarnaast wierf zij donateurs door onder andere tijdens de klompenweek een kraam te bemannen. Ze verzorgt de catering tijdens de jaarmarkt en zij was medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de ruim 80 bloembakken, alsmede het onderhoud van de geadopteerde rotondes. Ook was zij enkele jaren geleden nauw betrokken bij de organisatie van een uitje voor de donateurs. Daarnaast is zij een periode mantelzorger geweest voor haar moeder.

Lien Uenk-Voskamp ( Lid in de Orde van Oranje Nassau , Terwolde) was tot 2005 mede-eigenaar van een veehouderij te Terwolde. Al 27 jaar is zij vrijwilliger bij de zorg- en welzijnsorganisatie Mens en Welzijn Voorst. Als vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst vervoert zij mensen naar onder andere het ziekenhuis. Zij is ook lid van de cliëntenraad en heeft zij eerder 1 keer per maand tafeltje-dekje-maaltijden bezorgd. Ook is zij ruim 24 jaar vrijwilliger bij diverse locatie van de zorgorganisatie Trimenzo. Betrokkene schenkt koffie en thee en verzorgt zij de coördinatie hiervan. Tevens kookt zij tweewekelijks voor acht dementerende bewoners. Tevens is zij al 11 jaar ouderling van de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht. Daarnaast is zij al 8 jaar ondersteuner/mantelzorger van een vriend die dement is. Voordat hij enkele jaren geleden naar het woonzorgcentrum de Martinushof (onderdeel van de zorgorganisatie Trimenzo) verhuisde, begeleidde betrokkene hem naar onderzoeken en geriaters, regelede zij de thuiszorg en kookte zij voor hem. Thans bezoekt zij hem dagelijks, zorgt zij voor nieuwe kleding en regelt zij zijn financiën. Ook heeft zij, na het overlijden van haar echtgenoot in 2005, de plannen die zij hadden met de boerderij De Aze (een gemeentelijk monument) uitgevoerd: de omvorming tot een officieel landgoed. Over het landgoed voert een veelgebruikt klompenpad, het ‘Fliertpad”. Gesteld wordt dat zij het agrarische karakter goed in stand houdt. Verder was zij lid van de cliëntenraad van de Rabobank Voorst en bestuurslid van de plaatselijke afdeling van Vrouwen van Nu.

Eric Nobel ( Lid in de Orde van Oranje Nassau, Terwolde) is werkzaam als medewerker individuele dienstverlening bij CNV Vakmensen. Hij ontplooide/ontplooit diverse vrijwillige activiteiten voor de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht. Al 21 jaar is hij medewerker bij de rommelmarkt. Tijdens deze jaren is hij een aantal jaar veilingmeester geweest. Ook is hij 10 jaar voorzitter geweest van de werkgroep “ Vrienden van Loamnes”. Deze werkgroep heeft als doel geld in te zamelen om zodoende de gemeenschap van de gemeente Loamnes in Roemenië op sociaal, cultureel en humanitair terrein te ondersteunen. Daarnaast is hij 4 jaar bestuurslid geweest van het kinderkoor ‘Eigenwijs’. Ook is hij al 11 jaar organisator, tekstschrijver en regisseur van het kinderkerstfeest en sinds 2016 is hij diaken. Tevens was hij 3 jaar lid van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool ‘de Bongerd’ te Terwolde.

Edith van Hinte-Wenckebach ( Lid in de Orde van Oranje Nassau , Twello) is sinds 1981 vrijwillig vertaler bij the National South African Library for the Blind. Betrokkene volgde in 1981 als trainee diverse Afrikaans en English Braille Transcriber’s cursussen en heeft voorts ongeveer 73 (filosofische en onderwijs) boeken naar braille vertaald. Daarnaast is zij al 31 jaar mantelzorger. Zij heeft tot 1988 samen met haar echtgenoot in Zimbabwe gewoond. Nadat haar man kwam te overlijden is zij naar Nederland verhuist. Na haar eigen verhuizing zorgde zij voor repatriëring van de eerste echtgenote van haar overleden echtgenoot en diens dochter. Daarnaast verzorgde zij haar moeder. Momenteel ondersteunt zij een onderbuurvrouw.

Lidy Pluimers-Klein Holkenborg ( Lid in de Orde van Oranje Nassau, Wilp) was van 1971 tot 1981 werkzaam bij het Medisch Centrum Dekkerswald in Groesbeek. In 1981 tot 1990 was zij werkzaam bij het ministerie van Landbouw en Visserij te Den Haag. Van 1992 tot 1994 was zij afdelingshoofd Milieu en vanaf 1994 voor een periode van 4 jaar gemeentesecretaris bij de gemeente Voorst. Zij zette zich in voor de samenwerking van diverse afdelingen en tijdens de uitbraak van de BSE (de gekke koeien ziekten) en de MKZ-crisis (uitbraak van de veeziekte mond-en-klauwzeer) in Apeldoorn, Zwolle en Deventer. Verder was zij vanaf 1998 tot haar pensionering in 2017 directeur-eigenaar van het managementbureau ’t Hoge Land te Wilp waar zij de werkzaamheden vanuit huis verrichtte. Zo was zij interim hoofd van dienst bij de gemeente Zutphen en zette zij zich vervolgens in voor diverse projecten in de Stedendriehoek. Tevens was zij voorzitter van de Rabobank Voorst om de fusie met de Rabobank Apeldoorn te realiseren. Zij maakte 23 jaar lang uitstapjes met cliënten van zorginstelling Zozijn. Ook was zij medeoprichter van de Stichting Behoud Dorpskerk te Wilp. Onder haar voorzitterschap is onder meer het volgende gerealiseerd: de renovatie van het dak, een aanbouw, een nieuwe geluidsinstallatie, een buffet, een werkruimte voor de catering, een royaal sanitair, een garderobe faciliteit, een kleedruimte, wifi en de piano is vervangen door een vleugel. Ook fungeerde zij 8 jaar lang als bestuursvoorzitter van de Raad van Toezicht van het Kunstencentrum De Leeuwenkuil in Deventer en Voorst. Gedurende dezelfde periode was zij 2 jaar toezichthouder bij de Stichting Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken te Deventer. Sinds 2009 tot heden is zij voorzitter van de Adviesraad Cultuursubsidies van de gemeente Deventer en is zij 5 jaar bestuurslid van de Vereniging Jonge Meesters Wilp. Daarnaast is zij sinds 2 jaar voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting IJssellandschap.