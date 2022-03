EOD vindt restanten van V1 bom in een weiland in Klarenbeek

Video Dit is de vliegende bom die Wilp op z'n kop zette, hij past niet in het museum in Deventer

De begin maart bij Wilp ontmantelde V1 uit de Tweede Wereldoorlog is zo groot, dat hij niet in museum De Waag in Deventer past. Het plan is om hem daarom in een leegstaand winkelpand te exposeren, liefst deze zomer nog. ,,Het is een enorme puzzel.”

24 juni