Erkenning voor (groot)ouders Voorster Molukkers met beschermde grafstatus: ‘Jammer dat ze dit niet meer meemaken’

,,Daar ligt echt de eerste generatie die hier is overleden”, wijst Roberto Wattimena (65) naar een plek op de begraafplaats. Hij kent het kerkhof op zijn duimpje. Zijn ouders en neefje liggen er ook. De Twellonaar staat even stil bij een graf van een kind. ‘Geboren op 15 oktober 1950, overleden op 19 mei 1951', is er te lezen. ,,Op 10 mei kwamen de eerste Molukkers aan in Teuge. Dit is het eerste kindje dat in kamp Teuge is komen te overlijden. Ze heeft hier maar negen dagen kunnen zijn.”