Ernstig ongeluk in Twello: fietser (87) gewond na aanrijding, traumaheli opgeroepen

Klarenbeek krijgt er een nieuwe woonwijk van 62 woningen bij: ‘Vooral voor jongeren nodig’

Het 3.500 zielen tellende dorp Klarenbeek krijgt een flinke groeispurt. Vanaf volgend jaar moeten er gefaseerd over drie jaar 62 nieuwe woningen bij komen. En dat is broodnodig, volgens de lokale belangenvereniging. Klarenbekers staan namelijk te springen om nieuwe woningen. ,,We horen regelmatig dat daar echt behoefte is aan, vooral van jongeren.”

31 mei