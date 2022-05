Ernstig ongeval met fietser in Wilp, traumaheli landt halverwege weg naar ziekenhuis Zwolle om arts in te laten stappen

De trauma-arts is halverwege een ambulancespoedrit van Wilp naar Zwolle ingestapt in de ziekenwagen. De arts zat in de traumahelikopter die langs de A50 landde. De ambulance heeft een ernstig gewonde fietser aan boord, die net is aangereden op de Molenallee in Wilp.

Om tijd te winnen vloog de helikopterpiloot vanuit Groningen niet door naar het ongeval in Wilp, maar zette de landing in naast de A50 bij Apeldoorn. De ambulance gaat naar Zwolle omdat de fietser ernstig hoofdletsel heeft. Het ziekenhuis in Zwolle is gespecialiseerd.

Massaal

De hulpdiensten rukten even na drie uur massaal uit na een ernstig ongeluk op de Molenallee in Wilp. De man is heel hard tegen de grond geklapt. Drie ambulances kwamen ter plaatse. De voorvork van de fiets is doormidden gebroken door de aanrijding. De kruising met de Fliertweg is compleet gesloten. Verkeer van en naar de A1 kan niet richting Wilp. De weg blijft nog de gehele middag gesloten.

De bestuurster van de auto die de fietser aanreed is met de politie mee naar het bureau om een verklaring af te leggen. De fietser reed de auto in de flank. Dus het lijkt er op dat de gewonde man de auto over het hoofd zag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.