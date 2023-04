Ernstig ongeval met parachutist bij Teuge: hulpdiensten massaal uitgerukt

met foto's Deze kapitale villa’s in Oost-Nederland openen vandaag de deuren: ‘Stookkos­ten kunnen flink oplopen’

Altijd al binnen willen kijken in een huis van 1,5 miljoen of meer? Dan kun je zaterdag op drie plekken in Oost-Nederland je hart ophalen. Tijdens de Open Huizen Dag gaan namelijk de deuren van deze drie kapitale woningen voor iedereen open. ‘Zo’n dag is altijd een beetje als een snuffelstage.’