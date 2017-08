Even 14.400 bierflesjes inleveren

Vanaf dit najaar kun je op Bussloo ook lasergamen. En niet in zomaar een hal, maar in een ondergrondse ruimte gemaakt van twaalf zeecontainers. In die containers komen obstakels van bijvoorbeeld olievaten, en muurtjes van bierkratten.

En die kratjes, die wilde Heineken wel sponsoren. ,,De kratjes eerst leeghalen was logistiek alleen te veel werk", zegt Van Roosmalen. Dat moest-ie dus zelf nog even doen. Gelukkig kent hij de eigenaar van een supermarkt in Deventer, en daar wilden ze de flesjes wel innemen. En dan ook nog eens zo dat Van Roosmalen niet alle 14.400 flesjes één voor één door de flessenautomaat hoeft te duwen. ,,Hoe wel? Dat moeten we nog even zien."