Familie van Jacques en Edi werd vermoord in Auschwitz, nu worden ze vereeuwigd in Voorst: ‘Vult de leegte’

Arco Hak (60) strijdt al twintig jaar voor zetel in Voorster raad: lukt poging vijf wel?

Al twintig jaar probeert Arco Hak (60) voet aan de grond te krijgen in de Voorster politiek, maar nog nooit lukte het hem een plekje te bemachtigen in de gemeenteraad. Daar gaat dit jaar verandering in komen, denkt hij. Hoe de aanhouder denkt te winnen.

16 maart