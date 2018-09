Families in Twello tellen af naar nieuwe huizen

Ruben Kleverwal heeft gisteren twee stenen in zijn nieuwe huis gemetseld, die hem werden aangereikt door zijn dochter Evi (5). Haar zusje Lize (2) en moeder Jolanda Kleverwal keken toe, samen met honderd andere gasten. Bijna allemaal zijn het toekomstige bewoners van de Fliertbuurt, een bouwproject aan de zuidkant van Twello.

Symbolisch

Het jonge gezin Kleverwal verrichtte de symbolische handeling die hoorde bij een feestje waar de nieuwe bewoners van de 38 huizen met elkaar kennis konden maken. Ze waren uitgenodigd door projectontwikkelaar BPD en bouwbedrijf Nikkels. De vier Kleverwals zijn ras-Twellonaren. Niet uitzonderlijk, want 56 procent van de kopers verhuist vanuit Twello zelf naar de nieuwe wijk, vertelde ontwikkelingsmanager Henri Schimmel van BPD.

,,Mensen zijn honkvast, dat zien we ook bij onze andere projecten. Daar komt bij dat Twello ‘hot’ is. Als je het over de woningvraag hebt, springt Twello eruit, zeker ook vanwege zijn ideale ligging in de Stedendriehoek. Vijftien procent van de nieuwe bewoners is nu nog Deventenaar, zeven procent Apeldoorner. ,,En er is één huis gekocht door iemand uit Drenthe, waar ik ook vandaan kom. Die heeft waarschijnlijk zijn hunebed ingeruild.’’

Speeltuintje

,,Wij waren op zoek naar een grotere woning in het dorp’’, vertelt Jolanda Kleverwal. ,,Bij het aanbod aan bestaande woningen, vonden we niets wat bij ons paste. Nadat we ons huis hadden verkocht, kwam dit project op ons pad. Gelukkig zijn we in de tweede ronde ingeloot.’’ Ruben: ,,Waar we woonden, waren weinig kinderen. Hier zijn dat er straks veel meer. Een speeltuintje vlakbij, en alles mooi ruim opgezet.’’

Ze moeten nog even geduld hebben. ,,We wonen nu tijdelijk in Klarenbeek en gaan eerst nog naar een ander huisje in Twello. Ik denk dat we eind februari terechtkunnen in de Fliertbuurt. Ik kan niet wachten’’, zegt Jolanda. Zij werkt in Wilp, Ruben in Apeldoorn. ,,Twello is en blijft voor ons ideaal.’’

'Woonfabriek'

Geert en Cindy Frohn verhuizen vanuit Deventer naar Twello. ,,We zochten naar een homogene wijk, niet al te ver verwijderd van een woonkern’’, zegt Geert. ,,Dan zou je aan de Vijfhoek in Deventer kunnen denken, maar dat is toch meer een woonfabriek en te veel een forenzenwijk, vind ik. Verder heb je in Deventer mooie straten, maar daarachter is het vaak weer heel anders. Het leuke van deze wijk is dat je met z’n allen de huizen voor het eerst betrekt. En het is nieuwbouw, dat is ook een plus. Gebouwd volgens de nieuwste normen, dus bijvoorbeeld perfect geïsoleerd. Wel nog met gas, dat is opmerkelijk. Al denk ik dat gas nooit helemaal zal verdwijnen.’’

Tennisclub

Cindy: ,,Ik ben al lid geworden van de tennisvereniging, vrijdagavond is er competitie. Het zwembad hier dicht in de buurt vind ik fijn, en Twello heeft een hele leuke dorpskern.’’