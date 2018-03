Feest op Kopermolen na verbouwing schoolgebouw

In 2020 bestaat De Kopermolen 100 jaar. Nog steeds zijn er authentieke details in het gebouw dat in de loop der jaren van drie klaslokalen verder werd uitgebreid. De belangrijkste verandering is het verdwijnen van de gymzaal. ,,Dat is nu een multifunctionele ruimte. De onderbouw kan er nog steeds bewegen. De hogere klassen gaan naar het MFC (Multifunctioneel Centrum, red.)in het dorp. De douches zijn verdwenen en de kleedruimtes zijn weg. Zo hebben we er veel ruimte bijgekregen'', aldus Woudstra.