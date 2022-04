Feest voor Callista en Oscar na jarenlange strijd tegen randweg Twello: ‘Waren gegijzeld op eigen grond’

Een nachtelij­ke hardloop­wed­strijd over een landings­baan? Waarom ook niet?

Wie geld op wil halen voor een goed doel, moet met een goed verhaal komen. Of een unieke uitdaging bieden. Dus verzon Mission Aviation Fellowship een ludieke actie: om geld op te halen voor medische vluchten in Papoea-Nieuw-Guinea hielden deelnemers in de nacht van vrijdag op zaterdag een Runway Run.

