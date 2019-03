Fikse rekening bewoners voor laten opruimen drugsafval in Voorst

Bijna 700 extra koopwonin­gen nodig in gemeente Voorst tot 2035

12 maart In de gemeente Voorst ontstaat de komende jaren een fors tekort aan verschillende types koopwoningen voor gezinnen. Tot 2035 kan dit tekort oplopen tot 345 twee-onder-eenkappers en 350 vrijstaande woningen. Dit staat in het woningmarktonderzoek dat adviesbureau Companen in opdracht van de gemeente en IJsseldal Wonen heeft uitgevoerd.