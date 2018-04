Fitlala-en tot in de finesses voor Koning

Lokaal Belang Brummen neemt advies van verkenner Groot over

12 april Lokaal Belang in Brummen heeft donderdag besloten om het coalitieadvies van verkenner Muus Groot over te nemen. Dit betekent dat Lokaal Belang de partijen VVD, PvdA en CDA uitnodigt voor vervolggesprekken om te onderzoeken of een coalitie van deze vier partijen haalbaar is.