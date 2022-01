Flinke ravage bij botsing tussen auto’s bij Vaassen: twee personen naar ziekenhuis, schade aan politiewagen

Het ongeluk gebeurde om vijf voor twee, op de Geerstraat bij Vaassen. De twee wagens kwamen met elkaar in botsing, toen de zwarte auto met aanhanger wilde afslaan naar een woonerf. De blauwe auto reed op de andere weghelft en kon de andere wagen niet meer ontwijken, met een flinke klap tot gevolg. Beide voertuigen zijn door de botsing gedraaid op de weg en ook de aanhanger is losgeschoten.

Veel schade

De schade is groot. Zo is een wiel door de klap afgebroken bij de blauwe wagen. De zwarte auto is in de zijkant geraakt. De betrokkenen zijn werden gecontroleerd in de ambulance. Twee personen zijn meegenomen naar het ziekenhuis in Apeldoorn.