Frontale aanrijding Rijksstraatweg Twello

Druk jaar lang van de ketel voor oud-papier­clubs in Voorst

21 november Voor de verenigingen en instellingen in de gemeente Voorst die hun inkomsten uit de inzameling van oud papier vrijwel zeker kwijtraken, heeft het college van B en W een tussenoplossing bedacht. De partijen krijgen van de gemeente komend jaar globaal het bedrag overgemaakt dat zij de afgelopen jaren aan de inzameling overhielden. In totaal gaat het om circa 50.000 euro. Grootverdiener is SV Twello met enkele tienduizenden euro's.