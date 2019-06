Gebruik van evenementenborden in Voorst wordt goedkoper

Update Verwacht onweer en hagel gooien roet in eten van avondwan­del­vier­daag­se in Voorst: etappe afgeblazen

19 juni De circa 300 deelnemers aan de 51ste avondwandelvierdaagse in Voorst komen vanavond niet in actie. De organisatie heeft moeten besluiten de tweede etappe af te blazen, omdat er onweer en hagel is voorspeld voor vanavond.,,Helaas het risico is te groot. Morgen gaan we met frisse moed voor de derde etappe.”