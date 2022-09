Gedoogd boerenspandoek na paar uur gesloopt in Twello: ‘Agressie bij zo’n ludieke actie schrik je van’

28 Oekraïense vluchtelin­gen verhuizen van Twello naar Wilp: ‘Oude locatie was niet geschikt’

De 28 Oekraïense vluchtelingen die sinds maart opgevangen worden in de oude gemeentewerf in Twello, verhuizen binnenkort naar Wilp. De locatie in Twello was niet geschikt voor langdurige opvang. In Wilp verblijven de Oekraïners in studio’s op het terrein van zorgorganisatie ZoZijn.

19 augustus