Geheimzinnige vooruitblik: Zijn boer Ronald (37) uit Terwolde en Eveline dan toch een setje?

Boer Ronald kreeg aan het begin van het seizoen niet genoeg brieven om gevolgd te worden voor de rest van het seizoen, maar was wel te volgen in de webserie van Boer Zoekt Vrouw. In een fragment dat begin maart werd gepubliceerd was te zien dat Ronald haar date Eveline uitnodigde op de boerderij.

Schaatsen

In het in maart gepubliceerde fragment kwam ook een tweede date ter sprake, namelijk schaatsen. Geheel toevallig is die activiteit niet, want Ronald is een ervaren schaatser. De melkveehouder schaatste in het verleden meermaals de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Of het ook tot een schaatsdate kwam is onbekend, want daarna bleef het in de webserie stil rondom Ronald en Eveline.