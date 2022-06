Gelderse muzikanten tellen af naar prestigieus Wereld Muziek Concours

Flinke meevaller voor Voorst: gemeente sluit 2021 af met 2,7 miljoen meer dan gedacht

Het is een onverwachte meevaller voor de gemeente Voorst. De gemeente eindigde het jaar 2021 fors in de plus: 1,7 miljoen euro. Dat is 2,7 miljoen euro hoger dan vooraf gedacht. Dat verschil komt met name door opbrengsten uit de verkoop van gronden, opbrengsten uit omgevingsvergunningen en de verkoop van materieel.

13 juni