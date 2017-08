Gelderse politiek houdt besloten bijeenkomst over Teuge

De Gelderse Partij voor de Dieren (PvdA) juicht het toe dat de gedeputeerde de fracties bij wil praten, maar hekelt dat is gekozen voor een besloten bijeenkomst. Dat vinden wij te vrijblijvend, zo laat fractievoorzitter Luuk van der Veer weten in een schrijven aan de media. Hij stelt voor er een reguliere commissievergadering van te maken, omdat het vliegveld een onderwerp is dat veel inwoners van Gelderland bezighoudt.