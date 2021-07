Geliefd speelveld in Twello wordt toch niet gespaard bij plan voor nieuwbouwwoningen

Go Ahead Eagles stuit in voorberei­ding op Willem II, RKC en Vitesse

14 juni Eindelijk is er duidelijkheid over het oefenprogramma van Go Ahead Eagles. De Deventer club stuit in de maand juli op RKC, Vitesse en Willem II. Voor de slotwedstrijd op 7 augustus, een week voor de start van de competitie, wordt nog een tegenstander gezocht.