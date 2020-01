Gemeente Voorst overweegt gebruik kalkhennep bij renovatie gemeentehuis in Twello

Kalkhennep is samengesteld materiaal, een mengsel van hennepvezels of -korrels en kalk, gebruikt voor bouw en isolatie. Voorst wil de kalkhennep onder andere gebruiken voor het maken van steunwanden. Volgens Bakx past het gebruik van kalkhennep goed in het streven van Voorst om het gemeentehuis duurzaam te renoveren. ,,De hennep wordt biologisch geteeld, groeit snel en verbetert de bodem. We zijn nog aan het onderzoeken of we bij de renovatie voor kalkhennep gaan of metselwerk. Als we voor kalkhennep kiezen, willen we de productie daarvan lokaal uitbesteden. Daarvoor is ongeveer 15 hectare landbouwgrond nodig.’’