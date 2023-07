Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Voorst vandaag

Twaalf nieuwe standplaat­sen voor ‘huisjes op wielen’, is dit het begin van meer in Apeldoorn?

Een druppel op een gloeiende plaat? Zo zou je het getalsmatig kunnen noemen. Apeldoorn krijgt er twaalf standplaatsen voor woonwagenbewoners en kermisexploitanten bij. En dat terwijl er behoefte is aan 115 extra plekken. Toch is het meer dan alleen een druppel. Het is een begin na een jarenlange zoektocht.