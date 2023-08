indebuurt.nl Janet en Mirella organise­ren kleedjes­markt met ruim zestig verkopers in Zuidbroek

Wat begon als een spontaan idee, is inmiddels uitgegroeid tot een kleedjesmarkt van formaat: op zaterdag 19 augustus kunnen koopjesjagers bij ruim zestig kleedjes hun slag slaan in de Apeldoornse nieuwbouwwijk Zuidbroek. Initiatiefnemer Janet Freriks: “Ik had nooit verwacht dat zoveel wijkbewoners mee zouden doen.”