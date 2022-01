Gert Jan uit Twello vraagt vanwege lockdown om vrijuit te kunnen wildplassen: ‘Goed voor de natuur’

De 22 van 2022 Dit is Margaret, 1 van de 2500 lokale raadsleden waar we in maart op mogen stemmen

Dat is het mooie van lokale politiek. Ze durven er met een gerust hart dingen te zeggen die je in ‘Den Haag’ niet snel zult horen. Zoals deze, in Voorst: ‘Het verschil tussen VVD en CDA is niet zo groot’. En dus kan Margret Suelmann als ‘CDA’er’ met een gerust hart meedoen als ‘VVD’er’ met de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

