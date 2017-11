Gert uit Twello ontcijfert zijn vaders 'onderduikersdagboek'

Hij had er een oproep in deze krant voor nodig, maar daarna ging het snel. Gert Rozeboom uit Twello ontcijferde in vier maanden tijd een handgeschreven dagboek, waarin zijn vader Roelof en twee andere onderduikers hun ervaringen met oog voor detail optekenden.

Het verhaal speelt zich van juni tot september 1943 af op landgoed Mataram tussen Dalfsen en Hoonhorst. ,,Mijn vader is in 2004 overleden, hij sprak nooit over de oorlog'', vertelt de 63-jarige Twellonaar Rozeboom. ,,Pas vlak voordat mijn moeder overleed, medio 2013, kwam thuis een kopie tevoorschijn van het dagboek. Vanaf juni had ik tijd om me te verdiepen in de drie verschillende en soms lastig te ontcijferen handschriften.''

Juiste namen

Na een oproep in de Stentor reageerden meerdere familieleden van de inmiddels overleden mede-onderduikers en hoorde Rozeboom de juiste namen bij de in het dagboek gebruikte initialen. Dankzij het adres dat zijn vader ooit opschreef vond de Twellonaar ook de boerderij - aan de Poppenallee 23 op landgoed Mataram - waar de onderduikers bivakkeerden in een tent in een donker dennenbos. Daar boert nog altijd de familie Van der Vegt. ,,Ik heb er een hele middag zitten praten met Evert Jan, de zoon van Roelof en Rieke die hun leven in de waagschaal stelden door onderduikers op te vangen en van voedsel te voorzien.''

Het dagboek begint als Geert Baarsma en Rienk Offereins medio juni 1943 vanuit het Friese Zwaag-westeinde naar Dalfsen fietsen. Beide twintigjarige studenten weigerden een loyaliteitsverklaring aan de bezetters te tekenen, waarna ze hun studie moeten staken en tewerkstelling in Duitsland dreigt.

Mollennest

In het bos op een paar honderd meter van de boerderij van Van der Vegt richten ze het 'Mollennest' in, een gecamoufleerde tent. Ze voelen zich er veilig, want het landgoed inclusief de boerderij wordt omringd door een diepe gracht met een breed toegangshek, dat elke avond op slot gaat. Op maandagavond 21 juni brengt de boer een nieuwe tentbewoner: Roelof Rozeboom (23). Deze gehuwde Kamper militair, die vocht aan de Grebbeberg, dook onder toen alle gedemobiliseerde militairen zich moesten melden voor 'krijgsgevangenschap', een verkapte maatregel om ze in Duitsland dwangarbeid te laten verrichten.

Niet spannend

,,Het dagboek, een A5-boekje waarvan de zoon van Geert Baarsma het origineel heeft, is niet spannend. Maar het geeft wel een mooie indruk van het dagelijks leven voor de onderduikers. Vaak verveelden ze zich en waren ze blij dat ze de boer mochten helpen met bijvoorbeeld aardappels rooien, boter karnen en de pinken naar de 'bolle' brengen. Als er een razzia dreigde, waarschuwde de Dalfser politieagent Toorn de in het verzet actieve meester Grakist, die op zijn beurt de onderduikers alarmeerde.''

Ook kwamen er waarschuwingen van Sipke Baarsma; deze in het Dalfser en Zwolse verzet actieve oudere broer van Geert werd na verraad op 10 april 1945 kort voor de bevrijding met negen lotgenoten bij Katerveer gefusilleerd. Op vrijdag 24 september 1943 blijft het dagboek plotseling leeg. Naar het waarom is het gissen. Mogelijk is een ander onderkomen gezocht vanwege aanhoudende kou en regen, waar de onderduikers in de weken daarvoor regelmatig over schrijven.

Greppels graven

Roelof Rozeboom vertrok eind '43 naar de Noordoostpolder (NOP), waar hij sloten en greppels hielp graven. ,,Ruim voor de razzia's in het 'Nederlands Onderduikers Paradijs' in november 1944 verhuisde hij naar een onderduikadres in Schuinesloot, bij familie van mijn moeder'', vertelt zoon Gert. ,,Alle onderduikers van het Mollennest overleefden de oorlog. Zelfs Jan Ekkelenkamp die wel in het beruchte Kamp Erica belandde maar wist te ontsnappen.''

Volledig scherm Dagboekfragmenten en persoonsbewijzen. ,,Mijn vader sprak nooit over de oorlog'', zegt Gert Rozeboom. © FOTO HISSINK