Gestolen auto van de weg gehaald op A1 bij Wilp, bestuurder niet aangehouden

Plantenbak­ken Kringloop­win­kel Twello leegge­roofd, beveili­gings­beel­den online gezet: ‘we willen weten wie dit is’

24 april De mensen van de Kringloopwinkel in Twello hadden gisteren mooie bloemen in plantenpotten gezet voor het lentegevoel. Afgelopen nacht zijn sommige planten gestolen en potten gesloopt. De dief en vandaal staat op beveiligingsbeelden die de Kringloopwinkel online heeft gezet. ,,We willen weten wie dit is. Het gaat om hooguit 40 euro, maar het is gewoon een lage actie.’’