Geweld door politiehond bij arrestatie in Voorst wordt onderzocht

Het ging er nogal hard aan toe bij de arrestatie van twee verdachten bij een drugslab in Voorst begin januari dit jaar. Zodanig dat volgens de advocaten van de verdachten overmatig geweld is gebruikt.

In een schuur bij een boerderij aan de Gravenstraat in Voorst werd op 10 januari bij een inval door een arrestatieteam een drugslaboratorium aangetroffen. Ter plaatse werd de harddrug amfetamine geproduceerd. Vier verdachten, inclusief de bewoner van de boerderij, zitten nog vast. Een vijfde verdachte, de echtgenote van de eigenaar van de boerderij, zit vanwege gezondheidsredenen niet vast.

Omdat bij de eerste (pro forma) zitting in de rechtbank in Zutphen dinsdag bleek dat er geen openheid wordt gegeven over de geweldsrapportage van het arrestatieteam, heeft advocaat Woodrow van verdachte Van der V. uit Deventer besloten alsnog aangifte te doen wegens het geweld.

Ziekenhuis

,,Mijn cliënt had verwondingen aan hoofd, rug en vingers en moest zich door een dokter laten behandelen. De andere arrestant (ook uit Deventer, red.) had zodanige verwondingen dat hij in het ziekenhuis belandde." Een vierde verdachte woont in Twello.

Volgens Woodrow is er door de politie overmatig geweld gebruikt. ,,De leden van het arrestatieteam hadden de politiehonden meer in toom moeten houden of mijn cliënten, die al geboeid was, buiten bereik van de honden moeten brengen. Of het om één of meerdere honden ging is overigens niet eens duidelijk. Dat weten we niet omdat we nog geen inzicht hebben gekregen in processen verbaal van de arrestatie."

Aangifte

Tijdens de zitting is duidelijk geworden dat de Landelijke Eenheid van de politie onderzoek doet naar de arrestatie. Woordvoerder Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid meldt dat er inderdaad naar aanleiding van één aangifte een onderzoek wordt uitgevoerd. ,,Een tweede aangifte hebben wij nog niet binnen." De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met het Openbaar Ministerie en de advocaten van de verdachten." Het is dus geen Rijksrecherche-onderzoek.

Het gaat om een VIK-onderzoek, uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie. ,,Het is dus een intern onderzoek."

