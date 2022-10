Gewonde en veel schade bij botsing tussen twee auto's in Wilp

Definitie­ve klap op veelbespro­ken brandweer­ka­zer­ne Twello: ‘Verhuisdo­zen nog niet gepakt’

Met het definitieve plan voor een brandweerkazerne aan de Zuiderlaan in Twello is ingestemd. De Voorster gemeenteraad heeft geen bezwaren. De verplaatsing van de kazerne zorgde in 2021 voor veel onrust. Inmiddels is de kou uit de lucht.

19 september