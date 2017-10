Vraagmeting Voorst laat, daarna snelle aanleg glasvezel

19 oktober In het buitengebied van de gemeente Voorst zijn 3700 huishoudens verstoken van snel internet. Als de meerderheid er volgend jaar op intekent, hebben ze dat over twee jaar wél. Wethouder van Voorst Harjo Pinkster over hoe het ervoor staat.