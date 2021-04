Glamping bij Bussloo opent boekingen terwijl vergunning nog niet rond is: ‘Totaal overrompeld’

Politiek in Zutphen én in omliggende gemeenten bezorgd over toekomst ziekenhuis

11 april De gemeenteraad in Zutphen is bezorgd over de onzekere toekomst van het ziekenhuis in die stad. In de eerstvolgende raadsvergadering dient de voltallige gemeenteraad een oproep aan het college van B en W in om zich maximaal in te spannen voor het behoud van het ziekenhuis. Alles moet in het werk worden gezet, zodat de voorziening niet wordt uitgekleed.