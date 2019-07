Glastuinder in Twello moet verkassen voor drie woningen (maar dat heeft geen haast)

Dagbeste­ding voor ouderen in Klarenbeek: ‘Wat ik hier doe? Aardappe­len schillen!’

19 juli Instellingen die dagbesteding aanbieden voor ouderen zijn er legio. Ook in de omgeving van Apeldoorn en Voorst. Maar een kleinschalige dagbesteding op een idyllisch plek als hier aan het Hooiland in Klarenbeek, die zijn er wat minder. En toch heeft eigenaresse Yvonne Nieuwenhuis (47) moeite om aan cliënten te komen. ,,Uit schaamte? Of is het gewoon onwetendheid?”