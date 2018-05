Grolsch en Zwarte Cross willen vlag voor de Achterhoek

Stefan Groothuis, olympische medaillewinnaar en projectleider namens Zwarte Cross en Grolsch, vindt dat Achterhoekers best wat trotser mogen zijn op hun identiteit. „Een vlag staat onder meer voor trots en feestelijkheid. De Achterhoek is een prachtige regio die trots kan zijn op zijn vriendelijkheid, nuchterheid, innovaties en creatieve ideeën. Maar door alle bescheidenheid wordt dat niet altijd getoond.”



Dit is niet de eerste poging om tot een Achterhoekse vlag te komen. Magda Kleinhout uit Halle ontwierp er een in 2011. De creatie toont in fris blauw een los hoes, een type boerderij die vroeger veel voorkwam in de Achterhoek en waarin families en dieren samen in leefden. Hoewel het dundoek nog steeds te koop is, kreeg het ontwerp van Kleinhout weinig bijval.