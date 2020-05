Grote ‘koelkast’ gaat klimaat regelen in nieuw gemeentehuis Voorst

In de cilindervormige koelkast wordt in de wintermaanden ijs gemaakt, dat in de zomerperiode smelt. Bakx: ,,Dat gebeurt continu, tientallen jaren lang. De warmte die vrijkomt bij het ijs maken, wordt gebruikt om het gemeentehuis in de winter warm te houden. Die warmte wordt dan door de leidingen gepompt. In de zomer pompen we het koude water dat ontstaat door het smelten, door de leidingen. Zo houden we het gemeentehuis in de hete maanden aangenaam koel. De ijskelder krijgt energie van zonnepanelen die op het dak komen.’’