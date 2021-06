Grote politiecontrole op vliegveld Teuge: 87 personen ondervraagd en 65 bedrijven onderzocht

video & foto's De Stentor laat bijzondere familiefoto’s inkleuren: kinderen met kampverle­den komen tot leven

30 mei Vorig jaar plaatste de Stentor een oproep om zwart-witfoto’s in te sturen, met een bijzonder verhaal. De foto’s die de redactie het meest aanspraken, zijn op kosten van de Stentor ingekleurd door een professional. Jakob Lagerweij uit de Vecht, gemeente Voorst is colourist en pakte de klus op. Het inkleuren van oude zwart-witfoto’s is zijn vak. We kozen twee foto’s uit. Een foto vertelt een familiegeschiedenis, de ander vertelt over een historisch moment in de sportverslaggeving.