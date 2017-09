Grote schadepost door vernielde bushaltes

Hoofdverdachte ontkent betrokkenheid bij grote witwaszaak

31 augustus De 51-jarige Roelof van H. uit Emmerich an Rhein ontkent tonnen te hebben witgewassen via zijn bedrijf. Hij zou samen met zijn zwager uit Twello een totaalbedrag van 400.000 euro hebben weggesluisd via verschillende privé- en bedrijfsrekeningen. Dat gebeurde niet alleen naar bedrijven in Nederland, maar ook naar China en Duitsland.