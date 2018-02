Held Kjeld feest met Twellose vlag

De Croon lacht van oor tot oor, ook al is ze na een kort middagdutje in Korea net wakker gebeld. Ze heeft deze nacht na het feest in het Holland Heineken House maar een uurtje geslapen. De adrenaline houdt haar wakker. ,,De vlag gaat waar ik ga. En nu had held Kjeld hem. Fantastisch toch?''

De Twellose is vrijwilliger bij de jonge voetballertjes van FC Twente. Ze is de afgelopen maanden druk geweest met het organiseren van een toernooi voor de jongens onder twaalf. Die momenteel dus allemaal in Zuid Korea zijn. ,,Vandaag hebben we gewonnen van China en Zuid Korea'', zegt De Croon. ,,We spelen tot en met woensdag. Dan komen we weer naar huis. Een fantastische ervaring voor de jongens. Ze leven hier als profs. En waar we normaal spelen tegen Europese tegenstanders, zijn het nu vooral Aziatische teams. We maken een redelijke kans. Vorig jaar wonnen we een toernooi op Sardinië de finale tegen AS Roma. Het is een goede lichting.''

Maar daarmee was haar vlag nog niet bij Kjeld Nuis. ,,We verblijven op zo'n 200 kilometer van de Olympische Spelen, aan de Oostkust. Op het laatst heb ik mijn vlag in mijn koffer gegooid. Die gaat altijd mee als ik naar evenementen ga. Maar nu hadden we die intentie niet per se. Ik ben hier voor de begeleiding en voor het netwerken.'' Toch kriebelde het. Misschien nog wel meer bij de vaders en familie van de voetballertjes die meekwamen met FC Twente, dan bij Ingrid. ,,We zijn toch gegaan. Als je zo dichtbij bent... Met twee grote taxi's. Vijftien man. Tweehonderd kilometer kost je hier bijna vier uur reizen. Even het Olympisch dorp in. En toen naar het Holland Heineken House. Een paar vaders konden nog een kaartje bemachtigen voor de wedstrijd.''

